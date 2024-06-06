حذّر من الاتجار بالبشر واختفى.. جديد ابن بطوطة المغربي

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على قناته الشخصية على منصة يوتوب، يتابع "ابن بطوطة الجديد" في المغرب، أكثر من 10 آلاف متابع، إلا أن الرحالة الشاب اختفى مؤخراً وتوقف عن نشر مقاطع مصورة كما جرت العادة، والتي حذر بعضها من عمليات الاتجار بالبشر في ميانمار.

فقد كشفت مصادر العربية/ الحدث أن صانع المحتوى المغربي المعروف تحت اسم ابن بطوطة الجديد يتواجد في مكان آمن، بعيدا عن أي خطر حاليا.

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ووفق المصادر فإن ابن بطوطة الجديد المغربي، مر بظروف صعبة، لأسباب خارجة عن إرادته، وبعيدا عن أية رغبة في البحث عن المخاطر، أو البحث عن مغامرات من أجل فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي.

فيما كشفت المصادر أن ابن بطوطة الجديد يقوم بأسفار سياحية عبر دول أجنبية، لتقديم قصص مختلفة، خارج المألوف، ولكن بعيدا عن التهور.

حياة مهنية ناجحة

وقبل مغادرة مدينة سطات في وسط المغرب، كان ابن بطوطة الجديد، بحسب والده، يملك محلا لصناعة البيتزا، ولكن بسبب أزمة جائزة فيروس كورونا توقف المشروع، قبل أن ينتقل إلى الاشتغال في أحد منصات التجارة الرقمية.

فقرر الشاب المغربي خوض مغامرة سفر إلى الخارج، لاكتشاف العالم، وبدأ في بث مقاطع فيديو، تحت مسمى ابن بطوطة الجديد/ new ibnbattuta، للتعريف بالمناطق السياحية عبر العالم.

وعلى قناته الشخصية على منصة يوتوب التي بدأها عام 2022، هناك 122 مقطعا مصورا تتراوح مددها الزمنية، لكل قصة ما بين 20 و40 دقيقة.

تحذيرات من عصابات الاتجار بالبشر

وخلال تواجده في مايو/أيار الماضي، في فيتنام، وضع ابن بطوطة الجديد آخر فيديو، مدته تتجاوز 21 دقيقة، أطلق فيه تحذيرات من عصابات الاتجار الدولي بالبشر في ميانمار، في تفاعل مع قصة الشاب المغربي يوسف أمزوز، وخروج لأول مرة لعائلات مغربية للحديث عن أبنائها العالقين في معسكرات الاتجار الدولي بالبشر في ميانمار.