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تيك توك
تيك توك

مغربي يستعمل 16 حساباً في "تيك توك" لنشر محتوى إرهابي

المعتقل حث متابعيه على تنفيذ عمليات إرهابية في إسبانيا

العربية.نت - خديجة بوتشكيل
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ألقت الشرطة الإسبانية، بمدينة مالقا، هذا الأسبوع، القبض على مغربي ينشر محتوى إرهابياً على منصة "التيك توك"، مستعملا حسابات متعددة يدعو فيها متابعيه لتنفيذ عمليات إرهابية في إسبانيا.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن المعتقل حصد عددا من المشاهدات والمتابعين الذين كانوا يتابعون بثه المباشر على حساباته على منصة "تيك توك"، وهو يلقن الجمهورا أفكارا متطرفة، وخاصة لتنظيم داعش.

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وحسب ذات المصادر، المتهم كان يعمل على تجنيد مجموعة من متابعيه على هذه الحسابات التي انتشرت بسرعة على منصة التيك توك، بغرض تحويلهم إلى أعضاء محتملين في خلايا الإرهابية.

وقامت السلطات الإسبانية، وفق ما ذكرته ذات المصادر، بتطويق مسكن المعتقل، الذي كان يخطط للهرب إلى المغرب قبل القبض عليه.

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