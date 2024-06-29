وفاة الأميرة لطيفة والدة العاهل المغربي الملك محمد الخامس

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أعلن المتحدث باسم القصر الملكي في المغرب، عبد الحق المريني، اليوم السبت، وفاة الأميرة "للا لطيفة" والدة العاهل المغربي محمد السادس.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القصر الملكي. وأعلن البيان "انتقال الأميرة للا لطيفة، إلى عفو الله ورحمته". ونعى المريني، الأميرة.

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والأميرة "للا لطيفة" من مواليد 1946، وتزوجت الملك الراحل الحسن الثاني في 1962.