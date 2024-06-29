وفاة الأميرة لطيفة والدة العاهل المغربي الملك محمد الخامس
الديوان الملكي في المغرب ينعى رسمياً والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس وزوجة العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني
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أعلن المتحدث باسم القصر الملكي في المغرب، عبد الحق المريني، اليوم السبت، وفاة الأميرة "للا لطيفة" والدة العاهل المغربي محمد السادس.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القصر الملكي. وأعلن البيان "انتقال الأميرة للا لطيفة، إلى عفو الله ورحمته". ونعى المريني، الأميرة.
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والأميرة "للا لطيفة" من مواليد 1946، وتزوجت الملك الراحل الحسن الثاني في 1962.
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