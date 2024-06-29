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From the roof of the Royal Palace of Tetouan, the Royal Guard announce the beginning of the ceremony of the allegiance to the king Mohammed VI of Morocco at the King's palace in Tetouan, some 70 kilometers (43 miles) southeast of Tangiers, Morocco, Tuesday July 31, 2018, as part of the ceremonies marking the 19th anniversary of his accession to the throne. (AP Photo/Abdeljalil Bounhar)
(تعبيرية)

وفاة الأميرة لطيفة والدة العاهل المغربي الملك محمد الخامس

الديوان الملكي في المغرب ينعى رسمياً والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس وزوجة العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني

العربية.نت
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أعلن المتحدث باسم القصر الملكي في المغرب، عبد الحق المريني، اليوم السبت، وفاة الأميرة "للا لطيفة" والدة العاهل المغربي محمد السادس.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القصر الملكي. وأعلن البيان "انتقال الأميرة للا لطيفة، إلى عفو الله ورحمته". ونعى المريني، الأميرة.

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والأميرة "للا لطيفة" من مواليد 1946، وتزوجت الملك الراحل الحسن الثاني في 1962.

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