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(تعبيرية من آيستوك)

بعدما أرعب الفتيات والنساء.. "وحش الغابة" في قبضة الأمن المغربي

الرباط - العربية.نت
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مجرم خطير أطلق عليه لقب "وحش الغابة" أرعب فتيات ونساء في غابة "عين الشقف" بضواحي مدينة فاس المغربية مؤخراً.

إذ دأب على التربص بضحاياه من النساء وهن يمارسن الرياضة، ومهاجمتهن بسلاح أبيض هو أقرب إلى السيف.

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قبل أن تتمكن السلطات الأمنية في وضع حد له، وإلقاء القبض عليه، أمس الأحد.

تفكيك خيوط القضية

وكانت مديرية مراقبة التراب الوطني المغربية قد قدمت معلومات هامة ودقيقة حول المجرم، ساعدت في تفكيك خيوط هذه القضية والوصول إلى المشتبه به، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي من تحديد هويته وتوقيفه.

إلى ذلك، ذكرت مصادر إعلامية محلية، أن التحقيق في هذه الجرائم بدأ إثر تلقي الجهات الأمنية لعدد من البلاغات من نساء تعرضن لاعتداء في نفس المنطقة.

فريق خاص

فتم تشكيل فريق خاص لتعقب الجاني باستخدام تقنيات متطورة في التحري والمراقبة، ما أسفر عن تحديد هويته ومكان تواجده، بعد جمع الأدلة الكافية.

حيث تمت مداهمة الموقع واعتقال المشتبه به، ووضع حد لسلسلة الرعب التي تسبب فيها للنساء والفتيات اللواتي يمارسن الرياضة في غابة "عين الشقف".

من أصحاب السوابق

فيما أظهرت التحقيقات أن "وحش الغابة" يعد من أصحاب السوابق في اعتداءات مشابهة.

من جانبها، أشادت منظمات حقوقية على الجهود المبذولة لضمان حقوق وسلامة النساء في المجتمع.

في حين لقيت عملية اعتقال "وحش الغابة" إشادة واسعة من المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة الهامة في مكافحة الجريمة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول القضية.

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