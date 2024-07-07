ورقة امتحان وسيرة ذاتية لكوميدي مغربي تشغل مواقع التواصل

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أثارت ورقة امتحان لمادة اللغة الفرنسية، يمتحن فيها تلاميذ السنة السادسة الابتدائية حول سيرة ذاتية للكوميدي المغربي يسار صاحب سلسلة الشهيرة "سوحليفة"، عاصفة غضب بين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة ورقة الامتحان، بعد أن نشرها الفنان المغربي "يسار" على حسابه بـ"الإنستغرام"، معبرا عن إعجابه بإدراج سيرته الذاتية في أحد امتحانات نيل الشهادة الابتدائية.

وفي أول تعليق على الورقة المثيرة للجدل، قال أحد نشطاء "سبحان الله انقلبت الموازين، على قلة المواضيع مهزلة، لا نستغرب إن وجدنا السنة المقبلة امتحان عن "سوحليفة".

إضافة إلى ذلك، انتقد آخرون هذا التوجه الجديد في وضع الامتحانات في المغرب، معتبرين أنه اختيار غير تربوي ولا يمكن اعتماده قدوة لتدريس وامتحان أطفال قاصرين على تحليل قدراتهم ومهاراتهم في شخصيات افتراضية لا علاقة لها بالتاريخ والفن والفكر.

فيما عبر آخرون عن رفضهم لهذا نوع من الاختبارات التي قد تؤدي إلى رؤية مشاهير ومؤثرين ينشرون محتويات غير أخلاقية، ويشجعون على جرائم التشهير والسب والقذف.

وتجدر الإشارة إلى أن سبق أن لقيت سلسلة "سوحليفة" جدلا واسعا في المغرب من طرف فنانين وحقوقيين، بسبب "تهديدها أخلاق الناشئة وإعطاء القدوة السيئة للأطفال"، على الرغم من حصدها نسب مشاهدة عالية.