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إنعاش العناية المركزة مريض القلب - تعبيرية
المغرب

ورقة بخاتم رسمي لمريض قلب تثير ضجة في المغرب

واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من التاريخ المحدد من إدارة المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط

العربية.نت - خديجة بوتشكيل
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في وحدة من الوقائع الغريبة، أثارت ورقة لموعد طبي لأحد مرضى القلب جدلا كبيرا في المغرب، بعد صدورها من إدارة أكبر المستشفيات في المغرب تحمل تاريخا لشهر مارس 2026.

واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من التاريخ المحدد من إدارة المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، منتقدين الاستهتار بحياة المريض الذي يعاني من مرض مزمن.

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الورقة المنتشرة على المنصات الرقمية، تظهر أن الموعد الذي سيكون بعد سنتين، بتاريخ 03 مارس2026، لمريض قلب، صادر عن مؤسسة عمومية مغربية بطابع رسمي لطبيب مزاول .

وتفاعلا مع الواقعة التي أثارت سخرية كبيرة، قال أحد النشطاء على منصة "الفيسبوك"، أين الصحة والحماية الاجتماعية، فيما كتب آخر "لو أن المريض لم يلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي لاننتظر سنتين أو توفاه الأجل شهيدا وهو ينتظر موعدا طبيا عاديا قد يأتي أو قد لا يأتي".

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(2 صور)

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إدارة مستشفى مولاي إسماعيل أرجعت سبب صدور تلك الورقة مبررة الأخيرة أن الخطأ مطبعي بسبب الرقمنة.

وتجدر الإشارة، إلى أن وزير الصحة المغربي خالد أيت طالب قد سبق وأشار في إحدى الجلسات بالبرلمان، أن مثل هذه الأخطاء تقع بسبب ضعف الموارد البشرية في إدارة المستشفيات بالمغرب.

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