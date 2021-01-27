طرد مشبوه يلاحق سعيّد.. وهذه حالة الرئيس التونسي

كشفت مصادر من الرئاسة التونسية لـ"العربية/الحدث"، الأربعاء، عن وصول طرد مشبوه لقصر قرطاج، وقام الأمن الرئاسي التونسي بفتحه.

وقالت إنه يتم حالياً تحليل المادة التي في الطرد، موضحة أن الرئيس قيس سعيّد "بخير".

وأفاد مراسل "العربية"، بأن الظرف الذي ضبط في القصر الرئاسي التونسي مشبوه، مضيفاً "لا يمكن الجزم بأن المادة التي عثر عليها هي مادة الريسين السامة".

كما ذكرت وسائل إعلام تونسية أن الطرد لا يحتوي مواد سامة، ولم يصل بصفة مباشرة لرئيس الجمهورية، فيما لم تتضح تفاصيل أخرى عن الحادث الذي جاء في وقت تعيش فيه تونس أزمة على أكثر من صعيد لعل أحدثها وأبرزها الشد والجذب بين سعيّد ورئيس الحكومة على خلفية تعديل وزاري، لم يرق لساكن قرطاج.

وكانت صفحات فيسبوك محسوبة على سعيّد تحدثت عن تعرضه لمحاولة تسميم عبر طرد بريدي، قالت إنه يحتوي على مادة الريسين السامة.

احتجاجات واتهامات

وعلى وقع احتجاجات مطالبة بتحسين الواقع الاقتصادي، تعيش البلاد عدة أزمات مركبة، فمن جهة يواجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو رئيس حركة النهضة، اتهامات بالفساد و"أخونة" الدولة، ومن جانب آخر تسود علاقات متوترة بين سعيّد ورئيس الوزراء هشام المشيشي المدعوم من النهضة.

والاثنين، طالت انتقادات الرئيس اللاذعة المشيشي، على خلفية التعديل الحكومي الأخير، حيث اعتبر سعيّد أن التعديل الوزاري الأخير "لم يحترم نصوص الدستور التونسي، وخصوصاً التداول بشأن تفاصيل التعديل"، مضيفاً أنه "لم يقع التداول في موضوع التحوير، رغم أنه إجراء جوهري".

إلى ذلك طال التعديل الحكومي الذي أجري في 16 يناير الجاري، وشمل 12 حقيبة، وزراء محسوبين على الرئيس ما عمّق من الأزمة مع المشيشي المدعوم من النهضة.