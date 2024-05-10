غضب في تونس.. علم البلاد منع رفعه في فعاليات رياضية!
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انشغل العديد من التونسيين خلال الساعات الماضية، بتوجيه انتقاداتهم إلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
فقد أثار حجب العلم التونسي في المسبح الأولمبي "برادس" في العاصمة، خلال فعاليات دورة "مسترز" لقدماء السباحة، استياء التونسيين على مواقع التواصل.
واعتبر بعض الناشطين، الذين تداولوا على نطاق واسع صوراً لحجب العلم، الأمر مستفزاً جداً.
"فضيحة"!
بينما وصف آخرون الحادثة بغير المسبوقة واللامهنية.
فيما صب البعض الآخر جام غضبه على وزير الرياضة، داعين إلى إقالته من منصبه، على خلفية ما اعتبروه "فضيحة في حق البلاد ".
وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أعلنت نهاية أبريل الماضي فرض عقوبات على تونس، بينها عدم السماح برفع علمها في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، على خلفية عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
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