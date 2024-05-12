تونس.. إضراب للمحامين احتجاجا على اقتحام مقرّهم واعتقال محامية

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أعلن محامو إقليم تونس الكبرى الدخول في إضراب عام وإيقاف العمل بجميع المحاكم، احتجاجا على اقتحام مقر نقابة المحامين من طرف الشرطة واعتقال المحامية سنية الدهماني إثر إدلائها بتصريحات اعتبرت مهينة ومسيئة للبلاد وأمنها، وتتصل التصريحات بتدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا الصحراء على المدن التونسية.

وقال الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في بيان إعلامي، إنّه سينفذ إضرابا عاما جهويا بداية من يوم الاثنين القادم، وسيوقف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى اعتبارا من اليوم نفسه، مندّدا باقتحام أعوان الأمن لمقرّ نقابته واعتدائهم على المحامين، ومطالبا بإطلاق سراح المحامية الدهماني.

ومساء السبت، اقتحم عناصر من الشرطة مقر نقابة المحامين، وألقوا القبض على المحامية التي تحصنت داخله ورفضت المثول للتحقيق، وذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة عن قضاء التحقيق بمحكمة تونس، إثر إدلائها بتصريحات في برنامج تلفزيوني، انتقدت فيه وضع البلاد وسخرت من مستوى العيش داخلها، اعتبر أنّ فيها تطاولا على الدولة ومؤسساتها، وذلك تعليقا على خطاب للرئيس قيس سعيّد، ذكر فيه أن تدفق آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى للبقاء في تونس أمر يثير الريبة حول أهدافه ومن يقف وراءه.

وأثار هذا التصريح الذي قالت فيه إن تونس بلد ليس جميلا ولا يطيب فيه البقاء حتى يرغب المهاجرين للعيش فيه، ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض "مهينا" في حق البلاد.

وفي سياق متصلّ، قرّرت النيابة العامة الاحتفاظ بالإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بعد ساعات من التحقيق معهما، دون الإعلان عن أسباب إيقافهما.