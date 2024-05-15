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الخطوط الجوية التونسية - المصدر موقع الشركة
الخطوط الجوية التونسية - المصدر موقع الشركة

الخطوط التونسية توقف رحلاتها إلى ليبيا.. والسبب ضريبة الدولار

العربية.نت – منية غانمي
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قررت الخطوط التونسية إيقاف جميع رحلاتها من وإلى المطارات الليبية إلى حين إشعار آخر، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها الشركة وعدم تحقيقها الأرباح المطلوبة، منذ فرض السلطات في ليبيا ضريبة على الدولار.

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وبحسب وسائل إعلام ليبية، طالبت الخطوط التونسية وكلاءها المعتمدين في ليبيا بوقف مبيعات التذاكر في الأسواق الليبية بشكل فوري، بسبب الظروف الراهنة التي أدت إلى خسائر كبيرة تكبدتها الشركة، بعد فرض ضريبة 27% على سعر صرف الدولار.

ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي

وفي منتصف شهر مارس الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك تنفيذا لقرار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في قرار أثار جدلا واسعا، بسبب تداعياته على معيشة الليبيين.

والوجهة الليبية، تعتبر واحدة من أهمّ الخطوط التي تشتغل عليها شركة النقل الجوي التونسية منذ أن أصبحت مطاراتها بوابة عبور بين ليبيا وأوروبا بعد تعليق شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى المطارات الليبية ومنع الطيران الليبي من دخول أغلب مطارات العالم.

وذلك بسبب حركة السفر النشطة بين البلدين، وحجم الطلب على الوجهتين من الجانبين.

الخطوط التونسية
الخطوط التونسية

يذكر أن شركة الخطوط التونسية، كانت تقوم بتسيير رحلات يومية بين مطارات البلدين، يستفيد منها الآلاف من المسافرين، في منافسة مع الناقلات الجويّة الليبية.

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