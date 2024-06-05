"كلاب شوارع" تنهش رجلا حتى الموت.. حادثة مروعة تفتح جدلا في تونس

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لقي رجل حتفه، بطريقة مروعة، بعد أن نهشت كلاب سائبة جسده حتى الموت، عقب خروجه من أحد مساجد مدينة السواسي التابعة لمحافظة المهدية شرق تونس، في حادثة أثارت جدلا واسعا، وألقت الضوء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في تونس.

وفي التفاصيل، تعرّض الرجل الذي يبلغ من العمر 64 عاما، إلى هجوم من طرف مجموعة من الكلاب الضالة، أثناء عودته إلى منزله بعد أداء صلاة الصبح بالمسجد، وقامت بعضّه من أماكن مختلفة من جسده، مما أدّى إلى تعرضه لإصابات خطيرة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجراحه.

وجدّدت هذه الحادثة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قضية الكلاب السائبة وطريقة التعامل معها، خاصة بعد تكاثرها بطريقة مقلقة في الفترة الأخيرة وتكرر اعتداءاتها على المارة، إذ يدعو البعض لملاحقتها وتدخل الجهات الرسمية للتخلص منها ومن المخاطر الناجمة عنها، فيما يدعو ناشطون إلى الرأفة بها وعدم قتلها وانتهاك حقها في الحياة.

وتقول الناشطة هادية عرفاوي في تدوينة، إنّه يجب على الدولة إيجاد حل لهذه الظاهرة، مضيفة "الكلاب منتشرة في كل مكان حتى في المدن الكبرى والأحياء الراقية، لم نعد نستطيع الخروج مع أبنائنا خوفا على سلامتنا، الأمر أصبح مخيفا حقّا".

لكن الناشط عمر حسوني، كان له رأي مخالف، حيث يرى أن قتل الكلاب بإطلاق النار عليها "ليس حلاّ لمشكلة تكاثرها وانتشارها في الشوارع"، معتبرا أنه "تصرف غير إنساني"، كما اقترح دعم الجمعيات المخصصة للدفاع عن الحيوانات ماديا، حتى يتم توفير أماكن مخصصة لهذه الكلاب وإطعامها والاهتمام بها، بدل مطاردتها والاعتداء عليها.

وبحسب أرقام وزارة الصحة، سجلّت تونس منذ بداية هذا العام، 4 وفيات بداء الكلب، من بينها طفل يبلغ من العمر 13 عاما، مقابل 6 وفيات العام الماضي، بينما يقدّر عدد الكلاب السائبة أو التي تتم تربيتها بـ520 ألفا، بحسب إحصائيات وزارة الفلاحة سنة 2023.

وتعتمد السلطات على قنص الكلاب للحد من تكاثرها وحماية المواطنين من مخاطرها، لكن هذه السياسة تواجه معارضة واسعة من طرف المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.