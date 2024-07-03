سعيد يحسم الجدل.. انتخابات رئاسية في تونس في 6 أكتوبر

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حسم الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل المحتدم حول تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، بتحديد موعد رسمي لها.

ووفقاً لبيان صدر عن الرئاسة التونسية، مساء الثلاثاء، أصدر سعيّد أمراً يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

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وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت في وقت سابق أن تحديد موعد رسمي للانتخابات الرئاسية يكون بإصدار أمر رئاسي بدعوة الناخبين للاقتراع، وذلك قبل ثلاثة أشهر من إجرائها، طبقاً لأحكام دستور 2022 والقانون الانتخابي.

يذكر أن القوى المعارضة بقيادة حركة النهضة كانت شككت في إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما أكد سعيد على أن بلاده احترمت وستحترم كل المواعيد الانتخابية.

يذكر أن قيس سعيّد يحكم تونس منذ 2019 لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء. ولم يعلن سعيد عن ترشحه رسمياً للانتخابات المقبلة. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه سعياً لولاية ثانية.

وفي صيف 2022 أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات. وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.