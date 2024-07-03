مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
A Tunisian voter casts his ballot at a polling station in Mnihla district outside Tunis on December 17, 2022, during the parliamentary election. (AFP)
من انتخابات سابقة في تونس (أرشيفية)
تونس

سعيد يحسم الجدل.. انتخابات رئاسية في تونس في 6 أكتوبر

القوى المعارضة كانت شككت في إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما أكد الرئيس التونسي أن بلاده احترمت وستحترم كل المواعيد الانتخابية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

حسم الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل المحتدم حول تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، بتحديد موعد رسمي لها.

موريتانيا.. وفاة متظاهرين وإصابة أمنيين خلال احتجاجات ضد نتائج الانتخابات المغرب العربي موريتانيا.. وفاة متظاهرين وإصابة أمنيين خلال احتجاجات ضد نتائج الانتخابات

ووفقاً لبيان صدر عن الرئاسة التونسية، مساء الثلاثاء، أصدر سعيّد أمراً يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

مادة اعلانية

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت في وقت سابق أن تحديد موعد رسمي للانتخابات الرئاسية يكون بإصدار أمر رئاسي بدعوة الناخبين للاقتراع، وذلك قبل ثلاثة أشهر من إجرائها، طبقاً لأحكام دستور 2022 والقانون الانتخابي.

يذكر أن القوى المعارضة بقيادة حركة النهضة كانت شككت في إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما أكد سعيد على أن بلاده احترمت وستحترم كل المواعيد الانتخابية.

يذكر أن قيس سعيّد يحكم تونس منذ 2019 لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء. ولم يعلن سعيد عن ترشحه رسمياً للانتخابات المقبلة. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه سعياً لولاية ثانية.

وفي صيف 2022 أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات. وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط