رئاسة تونس تفتح شهية العشرات.. وعامل يومي أول المترشحين

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بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في استلام ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في السادس من أكتوبر المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد لائحة طويلة من المرشحين، خاصة بعد أن أعلن أكثر من 100 شخص رغبتهم في خوض المنافسة على رئاسة تونس.

وفي أول أيام قبول الترشحات، استلمت هيئة الانتخابات، أمس الاثنين، ملف فتحي الكريمي كأول مترشح بملف ترشحه إلى هيئة الانتخابات، وهو عامل يومي وأمني معزول يبلغ من العمر 59 عاما.

وقال فتحي الكريمي في تصريح إعلامي بعد تقديم ملف ترشحه، إنه اختار الترشح لهذه الانتخابات وخوض هذه التجربة لتطبيق بعض أفكاره التي يرى فيها السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن ملف ترشحه، قد شهد نقصا بخصوص وثيقة ثبوت الجنسية على مستوى الجد من جهة الوالدين ونقصا في عدد التزكيات، حيث وصل إلى حد الآن إلى 5 آلاف تزكية، مؤكدا أنه سوف يقوم باستكمال جميع وثائق ملفه قبل نهاية الآجال.

وستنظر هيئة الانتخابات في مدى مطابقة طلبات الترشح للمعايير المطلوبة، في موعد لا يتعدى 10 أغسطس، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في أجل أقصاه 11 من الشهر نفسه.

وبحسب أرقام هيئة الانتخابات، بلغ عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 الذين قاموا بسحب استمارة التزكية الشعبية، 106 مترشحين.

ولقبول مطالب ترشحهم، يشترط على كل مترشح تجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة، أو الحصول على تزكية 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية.

ولا يمكن التكهنّ بعدد المرشحين المقبولين، كما لا تزال المنافسة في الانتخابات الرئاسية التونسية المرتقبة غير واضحة، حيث تشير التوقعات إلى أن الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية والذي لا يزال يحظى بشعبية سيكون في طريق مفتوح للفوز من الدور الأول، خاصة في ظل عدم وجود أسماء ثقيلة وشخصيات وازنة في قائمة الراغبين في الترشح.