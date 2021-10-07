تقرير استخباراتي يفضح شراءً مريباً في ووهان للـPcr قبل أشهر من الوباء ..

واليونيسف تقول إن كورونا قد يتسبب بتدهور الصحة العقلية بين الأطفال والشباب ..

ودراسة تكشف أن أوائل الثلاثينيات هي المرحلة الغامرة بالسعادة



مادة اعلانية