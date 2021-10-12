خبر سار التطعيم ضد كورونا قد يقلل خطر الوفاة بنسبة 90% ..

ومنظمة الصحة تكشف عن خطة بـ8 مليارات دولار للقضاء على كورونا في العالم ..

ودراسة أميركية تقول إن : الأقنعة القماشية تظل فعالة لمدة عام بعد الغسيل المتكرر

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