خبر سار التطعيم ضد كورونا قد يقلل خطر الوفاة بنسبة 90% ..
ومنظمة الصحة تكشف عن خطة بـ8 مليارات دولار للقضاء على كورونا في العالم ..
ودراسة أميركية تقول إن : الأقنعة القماشية تظل فعالة لمدة عام بعد الغسيل المتكرر
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مادة إعلانية
خبر سار التطعيم ضد كورونا قد يقلل خطر الوفاة بنسبة 90%
خبر سار التطعيم ضد كورونا قد يقلل خطر الوفاة بنسبة 90% ..
ومنظمة الصحة تكشف عن خطة بـ8 مليارات دولار للقضاء على كورونا في العالم ..
ودراسة أميركية تقول إن : الأقنعة القماشية تظل فعالة لمدة عام بعد الغسيل المتكرر