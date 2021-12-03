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علماء أميركيون يقللون من خطورة أميكرون ويقولون إن دلتا أخطر منه

علماء أميركيون يقللون من خطورة أميكرون ويقولون إن دلتا أخطر منه

الصحة في دقيقتين

علماء أميركيون يقللون من خطورة أميكرون ويقولون إن دلتا أخطر منه
ومكتشفة أوميركون تؤكد للعربية أن الجرعات المعززة من اللقاح تساعد في مواجهة المتحور
ودراسة جديدة تكشف سبب مرض ألزهايمر

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علماء أميركيون يقللون من خطورة أميكرون ويقولون إن دلتا أخطر منه

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