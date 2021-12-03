علماء أميركيون يقللون من خطورة أميكرون ويقولون إن دلتا أخطر منه
علماء أميركيون يقللون من خطورة أميكرون ويقولون إن دلتا أخطر منه
ومكتشفة أوميركون تؤكد للعربية أن الجرعات المعززة من اللقاح تساعد في مواجهة المتحور
ودراسة جديدة تكشف سبب مرض ألزهايمر
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الصحة العالمية تنصح المعرضين لخطر أوميكرون بتأخير السفر إذا لم يكونوا مطعمين
الصحة العالمية تنصح المعرضين لخطر أوميكرون بتأخير السفر إذا لم يكونوا مطعمين ..
وفاوتشي يكشف تأثير التصدي لكورونا على انتشار "الإيدز" ..
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دقيقتين منذ 1 يوم
علماء أميركيون يقللون من خطورة أميكرون ويقولون إن دلتا أخطر منه
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