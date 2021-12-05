كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن
كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن ..
وأوميكرون مختلف كليا عن جميع الطفرات السابقة ..
والصحة العالمية تعلن ان لقاح موحد هو الحل
حلقات أخرى
الصحة العالمية تنصح المعرضين لخطر أوميكرون بتأخير السفر إذا لم يكونوا مطعمين
الصحة العالمية تنصح المعرضين لخطر أوميكرون بتأخير السفر إذا لم يكونوا مطعمين ..
وفاوتشي يكشف تأثير التصدي لكورونا على انتشار "الإيدز" ..
ودراسة تكشف أن النقص الحاد بفيتامين «د» يزيد خطر الإصابة بأحد أخطر السرطانات
دقيقتين منذ 4 أيام
كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن
0:00 0:00