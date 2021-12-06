إنجلترا تعتزم إلزام المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص "كورونا"
إنجلترا تعتزم إلزام المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص "كورونا" ..
وإيطالي يستخدم ذراعا من السيليكون لتجنب لقاح كورونا ..
ودراسة تقول إن الرجال يساهمون بانتشار أكبر لكورونا بسبب "أصواتهم العالية"
الصحة العالمية تنصح المعرضين لخطر أوميكرون بتأخير السفر إذا لم يكونوا مطعمين
الصحة العالمية تنصح المعرضين لخطر أوميكرون بتأخير السفر إذا لم يكونوا مطعمين ..
وفاوتشي يكشف تأثير التصدي لكورونا على انتشار "الإيدز" ..
ودراسة تكشف أن النقص الحاد بفيتامين «د» يزيد خطر الإصابة بأحد أخطر السرطانات
إنجلترا تعتزم إلزام المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص "كورونا"