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إنجلترا تعتزم إلزام المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص "كورونا"

إنجلترا تعتزم إلزام المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص "كورونا"

الصحة في دقيقتين

إنجلترا تعتزم إلزام المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص "كورونا" ..
وإيطالي يستخدم ذراعا من السيليكون لتجنب لقاح كورونا ..
ودراسة تقول إن الرجال يساهمون بانتشار أكبر لكورونا بسبب "أصواتهم العالية"

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