هل يحسم السلاح البيولوجي حرب أوكرانيا؟
هل يحسم السلاح البيولوجي حرب أوكرانيا؟..
و"بي سي آر" متطور.. قادر على تحديد متحورات كورونا..
وللقضاء على الإعاقة.. دمج الإنسان والآلة.
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٣ دقائق منذ 4 أيام
هل يحسم السلاح البيولوجي حرب أوكرانيا؟
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