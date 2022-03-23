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الأوكرانييون يواجهون هجمة من الأمراض المعدية

الأوكرانييون يواجهون هجمة من الأمراض المعدية

الصحة في دقيقتين

الأوكرانييون يواجهون هجمة من الأمراض المعدية..
وأمراض يُمنع المصابون بها من قيادة السيارة..
وفايزر تسحب شحنات من عقار لعلاج ضغط الدم .. بسبب مادة مسرطنة.

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الأوكرانييون يواجهون هجمة من الأمراض المعدية

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