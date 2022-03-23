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الصحة العالمية تدعم أوكرانيا بإمدادات من الأجهزة والمعدات الطبية

الصحة العالمية تدعم أوكرانيا بإمدادات من الأجهزة والمعدات الطبية

الصحة في دقيقتين

الصحة العالمية تدعم أوكرانيا بإمدادات من الأجهزة والمعدات الطبية..
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