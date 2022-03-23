الصحة العالمية تدعم أوكرانيا بإمدادات من الأجهزة والمعدات الطبية..

الصين تفرض إغلاقا شاملا على 13 مدينة بعد عودة قوية لكورونا..

والصحة الإسرائيلية: رصد إصابتين بمتحور جديد غير معروف من كورونا..

والصحة العالمية: وتيرة غير مسبوقة في الهجمات على المنشآت الصحية الأوكرانية..

وبديل من الخضروات يحتوي على بروتين يماثل اللحوم.