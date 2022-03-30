داء الثعلبة يعود للواجهة بعد صفعة "ويل سميث" الشهيرة..

تجارب عل الفئران توعد بعلاج جديد للسرطان يقضي على الورم..

و النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يساعد في الحماية من إصابات الكلى الحادة..

ونتعرف عل عادات غذائية تسبب آلام المعدة بعد الأكل..

وأطباء يدحضون الخرافات حول مرض السل.

