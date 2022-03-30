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داء الثعلبة يعود للواجهة بعد صفعة "ويل سميث" الشهيرة

داء الثعلبة يعود للواجهة بعد صفعة "ويل سميث" الشهيرة

الصحة في دقيقتين

داء الثعلبة يعود للواجهة بعد صفعة "ويل سميث" الشهيرة..
وعلاقة معقدة بين نفسية المراهقين والسوشيال ميديا..
ودواء ليس له مثيل في العالم لعلاج السكري والسمنة..
وفعالية لا تصدق للقاحات ضد حالات كورونا الشديدة والوفيات..

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داء الثعلبة يعود للواجهة بعد صفعة "ويل سميث" الشهيرة

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