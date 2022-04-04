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احجر نفسك 3 أيام فقط إن أصبت بكورونا.. قرار جديد مفاجئ

احجر نفسك 3 أيام فقط إن أصبت بكورونا.. قرار جديد مفاجئ

الصحة في دقيقتين

احجر نفسك 3 أيام فقط إن أصبت بكورونا.. قرار جديد مفاجئ..
وأطعمة يجب تجنبها على مائدة سحورك وإفطارك في رمضان..
ولراحتك في رمضان.. إليك هذه الخطوات الصحية.

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احجر نفسك 3 أيام فقط إن أصبت بكورونا.. قرار جديد مفاجئ

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