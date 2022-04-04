احجر نفسك 3 أيام فقط إن أصبت بكورونا.. قرار جديد مفاجئ
احجر نفسك 3 أيام فقط إن أصبت بكورونا.. قرار جديد مفاجئ..
وأطعمة يجب تجنبها على مائدة سحورك وإفطارك في رمضان..
ولراحتك في رمضان.. إليك هذه الخطوات الصحية.
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٣ دقائق منذ 5 أيام
احجر نفسك 3 أيام فقط إن أصبت بكورونا.. قرار جديد مفاجئ
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