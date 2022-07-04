انطلاق الاختبارات السريرية للقاح عام مضاد للإنفلونزا..

قلق في بريطانيا بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي..

وطبيب لبناني يدحض مخاطر وضع الخبز في الثلاجة..

وخضروات يفضل تناولها مسلوقة..

ونتعرف على الأشياء التي لا يجب وضعها أبداً في الجلاية.