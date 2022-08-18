دعوة أممية إلى تقديم دعم عاجل للنساء والفتيات في هايتي ..

‏مبادرة إماراتية تستعين بالحيوانات الأليفة لعلاج ضحايا الصدمات ..

أول حالة مشتبه فيها لانتقال فيروس جدري القردة من إنسان إلى كلب ..

براءة اختراع لدواء روسي لعلاج النوع الثاني من مرض السكري

