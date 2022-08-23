القهوة ليست مصدرا للطاقة كما كنا نعتقد ..

تقليل تناول الملح بمقدار غرام يوميا يقي من السكتات الدماغية ..

طرق بسيطة لتجنب ضغط الأذنين المزعج على الطائرة ..

علاج للصلع في حبة صغيرة من دواء قديم ..

ونتعرف على الفاكهة التي تقلل من نمو الخلايا السرطانية

