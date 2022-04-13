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مدرب بايرن ميونيخ في مرمى الانتقادات

مدرب بايرن ميونيخ في مرمى الانتقادات

الرياضة في دقيقتين

مدرب بايرن ميونيخ في مرمى الانتقادات..
وفياريال يتألق في دوري أبطال المزارعين..
وكريستيانو يغادر ناديه متخفياً.

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مدرب بايرن ميونيخ في مرمى الانتقادات

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