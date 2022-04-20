صراع إيرلينغ هالاند يشتعل في السوشال ميديا .. وإنكلترا كلمة السر
صراع إيرلينغ هالاند يشتعل في السوشال ميديا .. وإنكلترا كلمة السر..
وبطل العالم للملاكمة يستسلم أمام سطو مسلح..
ولاعب غولف يشرب بوله يوميا.
حلقات أخرى
مظاهرات ومقاطعات .. جماهير مانشستر يونايتد تثور على الملاك من جديد
مظاهرات ومقاطعات .. جماهير مانشستر يونايتد تثور على الملاك من جديد..
وهُدِّدَ بقطع أصابعه ..نجم تشيلسي السابق يتعرض لسطو مسلح..
وبعد اعتدائه على طفل .. اعتذار كريستيانو رونالدو مرفوض..
وما هي حقيقة إنهيار مشروع باريس سان جيرمان الفرنسي ؟.
٤ دقائق منذ 1 أسبوع
صراع إيرلينغ هالاند يشتعل في السوشال ميديا .. وإنكلترا كلمة السر
0:00 0:00