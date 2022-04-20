صراع إيرلينغ هالاند يشتعل في السوشال ميديا .. وإنكلترا كلمة السر..

مظاهرات ومقاطعات .. جماهير مانشستر يونايتد تثور على الملاك من جديد..

وهُدِّدَ بقطع أصابعه ..نجم تشيلسي السابق يتعرض لسطو مسلح..

وبعد اعتدائه على طفل .. اعتذار كريستيانو رونالدو مرفوض..

وما هي حقيقة إنهيار مشروع باريس سان جيرمان الفرنسي ؟.