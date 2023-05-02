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ميسي يصل الرياض .. فما القصة ؟

الرياضة في دقيقتين

ميسي يصل الرياض .. فما القصة ؟..
وفي عيد العمال ... برشلونة يخالف القانون بسبب لامين يامال..
ومودريتش يلجأ للطبيبة "المعجزة" .. هل يلحق بموقعة السيتي ؟..
ونجم مانشستر يونايتد السابق من الثراء الفاحش إلى الإفلاس.

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ميسي يصل الرياض .. فما القصة ؟

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