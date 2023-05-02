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نجم يونايتد السابق يخطف الأنظار في هولندا

الرياضة في دقيقتين

نجم يونايتد السابق يخطف الأنظار في هولندا..
وكونتي ينسى هموم توتنام في باريس..
وأسطورة نابولي يعود للاحتفال بلقب الدوري.

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نجم يونايتد السابق يخطف الأنظار في هولندا

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