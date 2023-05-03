اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيرديناند ينضم لقائمة مشاهير الدوري الإنكليزي

الرياضة في دقيقتين

فيرديناند ينضم لقائمة مشاهير الدوري الإنكليزي..
وكارفخال يسخر من طرده بطريقته الخاصة..
وريال مدريد يحسم صفقة بيلينغهام.

حلقات أخرى

نجم يونايتد السابق يخطف الأنظار في هولندا

نجم يونايتد السابق يخطف الأنظار في هولندا..
وكونتي ينسى هموم توتنام في باريس..
وأسطورة نابولي يعود للاحتفال بلقب الدوري.

دقيقتين منذ 1 يوم

ميسي يصل الرياض .. فما القصة ؟

ميسي يصل الرياض .. فما القصة ؟..
وفي عيد العمال ... برشلونة يخالف القانون بسبب لامين يامال..
ومودريتش يلجأ للطبيبة "المعجزة" .. هل يلحق بموقعة السيتي ؟..
ونجم مانشستر يونايتد السابق من الثراء الفاحش إلى الإفلاس.

دقائق منذ 1 يوم

ما هي حكاية رشوة أسطورة تشيلسي للبرتغالي مورينيو ؟؟

ما هي حكاية رشوة أسطورة #تشيلسي للبرتغالي مورينيو ؟؟..
وعقدة نهائي آسيا 2017 تضع دياز والدوسري في مرمى النيران..
والبرازيلي رونالدينيو يستعد لإطلاق دوري عالمي للاعبي الشوارع..
وبعد وصفها بـ"الذبابة الميتة".. كيف ردّت صديقة بيكيه على شاكيرا ؟.

دقائق منذ2 يومين

صحف إسبانيا تهاجم ريال مدريد

صحف إسبانيا تهاجم ريال مدريد..
وأميركا تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا..
ورئيس بايرن ميونخ يجتمع مع توماس توخيل.

دقيقتين منذ 1 أسبوع

فيرديناند ينضم لقائمة مشاهير الدوري الإنكليزي

0:00 0:00