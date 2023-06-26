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 نجل لاعب مانشستر سيتي يتخطى المليون متابع في نصف يوم

الرياضة في دقيقتين

نجل لاعب مانشستر سيتي يتخطى المليون متابع في نصف يوم..
وميسي يخيّب أمل مشجع أميركي..
ولاعب الأهلي يضرِب بأغنية "سطلانة" من جديد.

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 نجل لاعب مانشستر سيتي يتخطى المليون متابع في نصف يوم

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