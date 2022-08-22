البوتينية
في يوليو 1998 ، في سانت بطرسبرغ ، تقدم رئيس الاتحاد الروسي وقتها بوريس يلتسين موكب إعادة دفن رفاة القيصر نيكولا الثاني وعائلته ، الذين قتلهم البلاشفة في عام 1918.
كان ذلك محاولة لإعادة ربط خيوط الزمن لتمجيد الماضي الإمبراطوري سبع سنوات بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
ففي ذلك العام أيضا 1998 انهار الروبل وأفلست روسيا ولم يكن من بد سوى استذكار الماضي لأن الروس لم يعد يهمهم منه عقود الانغلاق حسب الغرب ولكن الاستقرار وخشية الآخرين منهم.
ذلك ما تنبه له فلاديمير بوتين عندما خلف بوريس يلتسين عام 2000 فأعاد العمل بالرموز السوفييتية مثل الأعلام ونشيد السلام الوطني. وفوق كل شيء ، إعادة تشكيل الرؤية للهوية الوطنية اعتمادا على إعادة تقييم الفترة الشيوعية ،و "المصالحة" مع الفترة القيصرية وتمجيد روسيا العظمى التي تكون قادرة في كل زمان على الدفاع عن البلاد ضد قوى أجنبية دائمة التهديد.
بلغت سياسة إعادة السوفييتية للسرديات الوطنية أوجها قبل قليل من بدء الحرب في أوكرانيا في ديسمبر 2021 مع حل جمعية الذاكرة، التي كانت منذ نهاية عقد الثمانينيات تعيد النظر أو تحاكم بعبارة أوضح ما كان يطلق عليه قبل بوتين الجرائم السوفيتية.
لقد كان بوتين بذلك يختزل فلسفته السياسية بالتأكيد على أن من لا يفتقد الاتحاد السوفييتي فهو لا يمتلك قلبا ومن يريد إحياءه فهو لا يمتلك عقلا.
روسيا والمشهد العالمي الجديد
نصف عام مرّ على انطلاق الحرب في أوكرانيا ويبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين بدأ يظهر بحلته الجديدة في زيارات خارجية لدول الجوار الروسي أو في تصريحاته. حيث يبدو مستعداً للذهاب أبعد من مجرد مصافحة كبار مضيفيه، وإنما مصافحة كل الحاضرين وإضافة ذلك بعناق حار وحميم.
يستخدم بوتين الكثير من الاتفاقات في الفترة الأخيرة مع دول بحر قزوين وغيرها من الدول في آسيا وأفريقيا. ويشفعها بخطابات حول ضرورة تماسك الحكومات غير الغربية بُغية خلق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. لأنه يجب السماح لجميع الأمم بتنظيم الذات ومتابعة أهدافها كما تشاء. وفق تعبيره.
انصبَّ اهتمام بوتين منذ توليه الحكم في الكرملين عام 2000م، على النطاق الأوراسي حسب الجغرافي البريطاني هالفورد ماكيندر، فالمشروع القيصري، حسب ماكيندر، يربط موسكو عبر دوائر متداخلة بالدول الآسيوية والأوروبية والإفريقية، وتكون أولى حلقاتها دول الاتحاد السوفياتي السابق؛ بوصفها منطقة نفوذ خالصة لروسيا أمام التمدُّد الغربي، من خلال عقد شراكات وثيقة، وفرض نفوذ اقتصادي وسياسي وأمني على الدول التي تشاركها الحدود، أو التدخل عسكرياً عند اللزوم، كما حدث في جورجيا والقرم وأوكرانيا، أو أبعد من ذلك كما في سورية وليبيا وإفريقيا الوسطى. ويرى أنصار المشروع الأوراسي بأن الحضارة الغربية متعثرة ولا تمثل مشتركات بشرية حضارية، وكل محاولاتها للتحديث والنهضة تسير وفق مصالح غربية تقوِّض إرادة الدول المتوسطة والصغيرة، وتستغل حاجاتها وتستنزف مواردها. فكيف يمكن أن يكون المشهد العالمي الجديد وفقا لعقل بوتين؟ وهل سيكون بزوغه نهاية للحروب الباردة أم إعادة إطلاق لها؟
البوتينية