روسيا والمشهد العالمي الجديد

في يوليو 1998 ، في سانت بطرسبرغ ، تقدم رئيس الاتحاد الروسي وقتها بوريس يلتسين موكب إعادة دفن رفاة القيصر نيكولا الثاني وعائلته ، الذين قتلهم البلاشفة في عام 1918.

كان ذلك محاولة لإعادة ربط خيوط الزمن لتمجيد الماضي الإمبراطوري سبع سنوات بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

ففي ذلك العام أيضا 1998 انهار الروبل وأفلست روسيا ولم يكن من بد سوى استذكار الماضي لأن الروس لم يعد يهمهم منه عقود الانغلاق حسب الغرب ولكن الاستقرار وخشية الآخرين منهم.

ذلك ما تنبه له فلاديمير بوتين عندما خلف بوريس يلتسين عام 2000 فأعاد العمل بالرموز السوفييتية مثل الأعلام ونشيد السلام الوطني. وفوق كل شيء ، إعادة تشكيل الرؤية للهوية الوطنية اعتمادا على إعادة تقييم الفترة الشيوعية ،و "المصالحة" مع الفترة القيصرية وتمجيد روسيا العظمى التي تكون قادرة في كل زمان على الدفاع عن البلاد ضد قوى أجنبية دائمة التهديد.

بلغت سياسة إعادة السوفييتية للسرديات الوطنية أوجها قبل قليل من بدء الحرب في أوكرانيا في ديسمبر 2021 مع حل جمعية الذاكرة، التي كانت منذ نهاية عقد الثمانينيات تعيد النظر أو تحاكم بعبارة أوضح ما كان يطلق عليه قبل بوتين الجرائم السوفيتية.

لقد كان بوتين بذلك يختزل فلسفته السياسية بالتأكيد على أن من لا يفتقد الاتحاد السوفييتي فهو لا يمتلك قلبا ومن يريد إحياءه فهو لا يمتلك عقلا.

