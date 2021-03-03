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هكذا أعادت أميركا ملايين الجنود للوطن خلال 14 شهرا

الحكاية_HD

هكذا أعادت أميركا ملايين الجنود للوطن خلال 14 شهرا

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مع نهاية الحرب العالمية الثانية بلغ عدد الجنود الأميركيين 8 ملايين فرد بعيدين عن الديار وموزعين بمناطق عدة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا
فما الخطة التي اتبعتها الولايات المتحدة الأميركية لإعادت جنودها و ما هي العقبات التي واجهتها؟

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