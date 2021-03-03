هكذا أعادت أميركا ملايين الجنود للوطن خلال 14 شهرا

مع نهاية الحرب العالمية الثانية بلغ عدد الجنود الأميركيين 8 ملايين فرد بعيدين عن الديار وموزعين بمناطق عدة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا

فما الخطة التي اتبعتها الولايات المتحدة الأميركية لإعادت جنودها و ما هي العقبات التي واجهتها؟

