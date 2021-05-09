"الغاية تبرر الوسيلة" مصطلح يعود للمكيافيلية السياسية نسبة لنيكولو مكيافيلي صاحب هذه النظرية و مؤلف كتاب "الأمير" الذي أهداه للورينزو دي بييرو دي ميديشي حاكم فلورنسا بهدف حصوله على منصب سياسي، لكنه توفي ولم يحصل على مبتغاه
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قصة دبلوماسي بارز عرفته فلورنسا.. وارتبط اسمه بالشر
"الغاية تبرر الوسيلة" مصطلح يعود للمكيافيلية السياسية نسبة لنيكولو مكيافيلي صاحب هذه النظرية و مؤلف كتاب "الأمير" الذي أهداه للورينزو دي بييرو دي ميديشي حاكم فلورنسا بهدف حصوله على منصب سياسي، لكنه توفي ولم يحصل على مبتغاه