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قصة دبلوماسي بارز عرفته فلورنسا.. وارتبط اسمه بالشر

قصة دبلوماسي بارز عرفته فلورنسا.. وارتبط اسمه بالشر

متابع الغاء المتابعة

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"الغاية تبرر الوسيلة" مصطلح يعود للمكيافيلية السياسية نسبة لنيكولو مكيافيلي صاحب هذه النظرية و مؤلف كتاب "الأمير" الذي أهداه للورينزو دي بييرو دي ميديشي حاكم فلورنسا بهدف حصوله على منصب سياسي، لكنه توفي ولم يحصل على مبتغاه

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