في الثلاثينات وبعد أزمة الكساد الكبير في أميركا صوت 70% من ذوي البشرة السمراء لصالح فرانكلين روزفلت معتبرين أنه رمزاً للإرادة القوية
فضاعف عددهم كعاملين بإدارته وبالقطاع الفيدرالي كاسباً بذلك مزيداً من المؤيدين منهم.
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لهذا صوّت الأميركيون السمر للحزب الديمقراطي عام 1936
في الثلاثينات وبعد أزمة الكساد الكبير في أميركا صوت 70% من ذوي البشرة السمراء لصالح فرانكلين روزفلت معتبرين أنه رمزاً للإرادة القوية
فضاعف عددهم كعاملين بإدارته وبالقطاع الفيدرالي كاسباً بذلك مزيداً من المؤيدين منهم.