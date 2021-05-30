لهذا صوّت الأميركيون السمر للحزب الديمقراطي عام 1936

في الثلاثينات وبعد أزمة الكساد الكبير في أميركا صوت 70% من ذوي البشرة السمراء لصالح فرانكلين روزفلت معتبرين أنه رمزاً للإرادة القوية

فضاعف عددهم كعاملين بإدارته وبالقطاع الفيدرالي كاسباً بذلك مزيداً من المؤيدين منهم.

مادة اعلانية