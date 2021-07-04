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وفيات واغتيال.. هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب 

وفيات واغتيال.. هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب 

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طيلة فترة حياتها التي تلت زواجها من الرئيس السادس عشر بتاريخ الولايات المتحدة الأميركية ومجهض العبودية أبراهام لنكولن، مرت ماري تود لنكولن بالعديد من الأحداث التراجيدية التي جعلتها مكتئبة وأثرت بشكل كبير على مداركها العقلية

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