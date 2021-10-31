لن تصدق ماذا كانت تفعل امبراطورية الرومان ببول سكانها

فظائع الحرب العالمية.. مسابقة قطع 100 رقبة!

بعد أن تمكنت القوات اليابانية من أسر الآلاف من المقاتلين الصينيين، خلال الحرب العالمية الثانية وفي أول أسبوعين من شهر ديسمبر سنة 1937، نقلت الصحف اليابانية أخبارا رهيبةً عن مسابقة قام بها جنديان، وهي تحد من أجل قطع رؤوس 100 أسير صيني.



