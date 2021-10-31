لن تصدق ماذا كانت تفعل امبراطورية الرومان ببول سكانها
حظي البولُ بمكانةٍ مهمةٍ في الإمبراطوريةِ الرومانية، حيث تعددتْ مجالاتُ استخدامِهِ. وأمامَ الإيراداتِ الماليةِ الضخمةِ التي حققها تجارُ البول، أقدمَ الإمبراطور نيرون على فرضِ ضريبةٍ حملت اسمَ ضريبةِ البول.
هتلر أباد المعاقين ذهنيا بهذه الطرق البشعة!
بهدف تكريس وجود العرق الآري ومع حصول الفوهرر أدولف هتلر على مقاليد السلطة في ألمانيا، أعطى القائد النازي الضوء الأخضر لبدء تنفيذ مشروعِ Aktion T4 في سعي منه للتخلص من المعاقين ذهنيا.
المشروع تسبب في مقتل ما لا يقل عن سبعين ألفًا من المصابين بإعاقات ذهنية.
لن تصدق ماذا كانت تفعل امبراطورية الرومان ببول سكانها