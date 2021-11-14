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أقصر حرب على مر التاريخ.. لم تدم سوى 38 دقيقة!

أقصر حرب على مر التاريخ.. لم تدم سوى 38 دقيقة!

الحكاية

صباح يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس من 1896 أقدم البريطانيون على تنصيب حمود بن محمد سلطانًا بعد حرب لم تدم أكثر من 38 دقيقة فقط، محققين نصرا ساحقا على السلطان خالد بن برغش الذي فر نحو القنصلية الألمانية واحتمى داخلها

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