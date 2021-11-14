أقصر حرب على مر التاريخ.. لم تدم سوى 38 دقيقة!
صباح يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس من 1896 أقدم البريطانيون على تنصيب حمود بن محمد سلطانًا بعد حرب لم تدم أكثر من 38 دقيقة فقط، محققين نصرا ساحقا على السلطان خالد بن برغش الذي فر نحو القنصلية الألمانية واحتمى داخلها
هتلر أباد المعاقين ذهنيا بهذه الطرق البشعة!
بهدف تكريس وجود العرق الآري ومع حصول الفوهرر أدولف هتلر على مقاليد السلطة في ألمانيا، أعطى القائد النازي الضوء الأخضر لبدء تنفيذ مشروعِ Aktion T4 في سعي منه للتخلص من المعاقين ذهنيا.
المشروع تسبب في مقتل ما لا يقل عن سبعين ألفًا من المصابين بإعاقات ذهنية.
هذه قصة المرأة الأكثر بخلا على مر التاريخ
لقبتها بعض الصحف بـ"غراب وول ستريت" لتصبح واحدة من أشهر النساء في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، تجاوزت ثروتها عام 1916 المئةَ مليون دولار، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" وخلال تلك الفترة صنفتها هذه الصحيفة أغنى امرأة أميركية. إنها "هيتي غرين" فما قصتها؟
أقصر حرب على مر التاريخ.. لم تدم سوى 38 دقيقة!