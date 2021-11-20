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فظائع الحرب العالمية.. مسابقة قطع 100 رقبة!

فظائع الحرب العالمية.. مسابقة قطع 100 رقبة!

الحكاية

بعد أن تمكنت القوات اليابانية من أسر الآلاف من المقاتلين الصينيين، خلال الحرب العالمية الثانية وفي أول أسبوعين من شهر ديسمبر سنة 1937، نقلت الصحف اليابانية أخبارا رهيبةً عن مسابقة قام بها جنديان، وهي تحد من أجل قطع رؤوس 100 أسير صيني.

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فظائع الحرب العالمية.. مسابقة قطع 100 رقبة!

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