فظائع الحرب العالمية.. مسابقة قطع 100 رقبة!
بعد أن تمكنت القوات اليابانية من أسر الآلاف من المقاتلين الصينيين، خلال الحرب العالمية الثانية وفي أول أسبوعين من شهر ديسمبر سنة 1937، نقلت الصحف اليابانية أخبارا رهيبةً عن مسابقة قام بها جنديان، وهي تحد من أجل قطع رؤوس 100 أسير صيني.
هتلر أباد المعاقين ذهنيا بهذه الطرق البشعة!
بهدف تكريس وجود العرق الآري ومع حصول الفوهرر أدولف هتلر على مقاليد السلطة في ألمانيا، أعطى القائد النازي الضوء الأخضر لبدء تنفيذ مشروعِ Aktion T4 في سعي منه للتخلص من المعاقين ذهنيا.
المشروع تسبب في مقتل ما لا يقل عن سبعين ألفًا من المصابين بإعاقات ذهنية.
فظائع الحرب العالمية.. مسابقة قطع 100 رقبة!