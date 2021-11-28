لماذا استخرجت الكنيسة جثة البابا من القبر وحاكمتها؟!
بهدف إخضاع البابا فورموسوس للمساءلة حول عدد من القضايا التي شهدتها فترة حبريته. تم استخراج بقايا جثته من القبر عام 897 بأمر من البابا ستيفان السادس.
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هتلر أباد المعاقين ذهنيا بهذه الطرق البشعة!
بهدف تكريس وجود العرق الآري ومع حصول الفوهرر أدولف هتلر على مقاليد السلطة في ألمانيا، أعطى القائد النازي الضوء الأخضر لبدء تنفيذ مشروعِ Aktion T4 في سعي منه للتخلص من المعاقين ذهنيا.
المشروع تسبب في مقتل ما لا يقل عن سبعين ألفًا من المصابين بإعاقات ذهنية.
٦ دقائق 07 نوفمبر ,2021
لماذا استخرجت الكنيسة جثة البابا من القبر وحاكمتها؟!
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