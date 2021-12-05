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كيف تم ترشيح أدولف هتلر لنيل جائزة نوبل للسلام؟!

كيف تم ترشيح أدولف هتلر لنيل جائزة نوبل للسلام؟!

الحكاية

بسبب عدم قدرة القوى العالمية على وقف الأطماع التوسعية المتزايدة للفوهرر الألماني أدولف هتلر وكنوعٍ من أنواعِ السخرية أقدم العضو في البرلمان السويدي إريك براندت على مراسلة اللجنة النرويجية لجائزة نوبل عارضا عليهم ترشيح أدولف هتلر لنيل جائزة نوبل للسلام.

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كيف تم ترشيح أدولف هتلر لنيل جائزة نوبل للسلام؟!

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