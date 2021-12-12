أبشع جريمة قتل عنصرية بأميركا في الخمسينات ظلت دون عقاب!
منذ 1882 شهدت ولاية ميسيسيبي الأميركية وحدها أكثر من 500 عملية قتل وتنكيل ضد الأهالي السود.
لكن في عام 1955 وقعت جريمة قتل هزت هذه الولاية وكان ضحيتها طفل أميركي من أصول إفريقية لم يتجاوز 14 عامًا يدعى إيميت تيل
كيف تم ترشيح أدولف هتلر لنيل جائزة نوبل للسلام؟!
بسبب عدم قدرة القوى العالمية على وقف الأطماع التوسعية المتزايدة للفوهرر الألماني أدولف هتلر وكنوعٍ من أنواعِ السخرية أقدم العضو في البرلمان السويدي إريك براندت على مراسلة اللجنة النرويجية لجائزة نوبل عارضا عليهم ترشيح أدولف هتلر لنيل جائزة نوبل للسلام.
فظائع الحرب العالمية.. مسابقة قطع 100 رقبة!
بعد أن تمكنت القوات اليابانية من أسر الآلاف من المقاتلين الصينيين، خلال الحرب العالمية الثانية وفي أول أسبوعين من شهر ديسمبر سنة 1937، نقلت الصحف اليابانية أخبارا رهيبةً عن مسابقة قام بها جنديان، وهي تحد من أجل قطع رؤوس 100 أسير صيني.
أبشع جريمة قتل عنصرية بأميركا في الخمسينات ظلت دون عقاب!