لماذا باعت فرنسا منطقة لأميركا بثمن زهيد؟
في أكتوبر عام 1800 سيطرت فرنسا على منطقة لويزيانا بعد أن تنازلت عنها إسبانيا عقب اتفاقية سان إلديفانسو فأحيت فرنسا مشروع مستعمرتها في العالم الجديد تحت اسم فرنسا الجديدة. لكن لماذا باعها نابليون بونابرت دون العودة إلى البرلمان الفرنسي في أبريل عام 1803؟
كيف تم ترشيح أدولف هتلر لنيل جائزة نوبل للسلام؟!
بسبب عدم قدرة القوى العالمية على وقف الأطماع التوسعية المتزايدة للفوهرر الألماني أدولف هتلر وكنوعٍ من أنواعِ السخرية أقدم العضو في البرلمان السويدي إريك براندت على مراسلة اللجنة النرويجية لجائزة نوبل عارضا عليهم ترشيح أدولف هتلر لنيل جائزة نوبل للسلام.
فظائع الحرب العالمية.. مسابقة قطع 100 رقبة!
بعد أن تمكنت القوات اليابانية من أسر الآلاف من المقاتلين الصينيين، خلال الحرب العالمية الثانية وفي أول أسبوعين من شهر ديسمبر سنة 1937، نقلت الصحف اليابانية أخبارا رهيبةً عن مسابقة قام بها جنديان، وهي تحد من أجل قطع رؤوس 100 أسير صيني.
لماذا باعت فرنسا منطقة لأميركا بثمن زهيد؟