كيف حاول أول "رائد" السفر للفضاء قبل 500 عام؟
بعد محاولة كارثية فاشلة للسفر إلى الفضاء أجراها المخترع الصيني "فان هو" قبل 500 عام تمت تسمية فوهة صدمية موجودة على الجانب البعيد من القمر باسمه تخليدا لذكراه.
لماذا باعت فرنسا منطقة لأميركا بثمن زهيد؟
في أكتوبر عام 1800 سيطرت فرنسا على منطقة لويزيانا بعد أن تنازلت عنها إسبانيا عقب اتفاقية سان إلديفانسو فأحيت فرنسا مشروع مستعمرتها في العالم الجديد تحت اسم فرنسا الجديدة. لكن لماذا باعها نابليون بونابرت دون العودة إلى البرلمان الفرنسي في أبريل عام 1803؟
كيف تم ترشيح أدولف هتلر لنيل جائزة نوبل للسلام؟!
بسبب عدم قدرة القوى العالمية على وقف الأطماع التوسعية المتزايدة للفوهرر الألماني أدولف هتلر وكنوعٍ من أنواعِ السخرية أقدم العضو في البرلمان السويدي إريك براندت على مراسلة اللجنة النرويجية لجائزة نوبل عارضا عليهم ترشيح أدولف هتلر لنيل جائزة نوبل للسلام.
كيف حاول أول "رائد" السفر للفضاء قبل 500 عام؟