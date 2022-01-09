هذه أكثر الأوبئة فتكا في تاريخ البشرية
منذ العصور القديمة عرفت البشرية ظهور العديد من الأوبئة الفتاكة والتي انتشرت أساسا بسبب الحركة التجارية والحملات العسكرية، حيث نقل الأفراد المصابون الأمراض معهم متسببين في تفاقم الأزمة.
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٦ دقائق 18 ديسمبر ,2021
هذه أكثر الأوبئة فتكا في تاريخ البشرية
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