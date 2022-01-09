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هذه أكثر الأوبئة فتكا في تاريخ البشرية

هذه أكثر الأوبئة فتكا في تاريخ البشرية

الحكاية

منذ العصور القديمة عرفت البشرية ظهور العديد من الأوبئة الفتاكة والتي انتشرت أساسا بسبب الحركة التجارية والحملات العسكرية، حيث نقل الأفراد المصابون الأمراض معهم متسببين في تفاقم الأزمة.

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هذه أكثر الأوبئة فتكا في تاريخ البشرية

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