أكبر عملية اغتصاب جماعي عرفها التاريخ
أثناء الحرب العالمية الثانية أقدمت القوات السوفيتية على اغتصاب ما لا يقل عن مليوني امرأةٍ ألمانية خلال فترة لم تتجاوز ثمانية أشهر
حلقات أخرى
لماذا باعت فرنسا منطقة لأميركا بثمن زهيد؟
في أكتوبر عام 1800 سيطرت فرنسا على منطقة لويزيانا بعد أن تنازلت عنها إسبانيا عقب اتفاقية سان إلديفانسو فأحيت فرنسا مشروع مستعمرتها في العالم الجديد تحت اسم فرنسا الجديدة. لكن لماذا باعها نابليون بونابرت دون العودة إلى البرلمان الفرنسي في أبريل عام 1803؟
٦ دقائق 18 ديسمبر ,2021
أكبر عملية اغتصاب جماعي عرفها التاريخ
0:00 0:00