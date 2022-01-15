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أكبر عملية اغتصاب جماعي عرفها التاريخ

أكبر عملية اغتصاب جماعي عرفها التاريخ

الحكاية

أثناء الحرب العالمية الثانية أقدمت القوات السوفيتية على اغتصاب ما لا يقل عن مليوني امرأةٍ ألمانية خلال فترة لم تتجاوز ثمانية أشهر

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أكبر عملية اغتصاب جماعي عرفها التاريخ

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