أكبر عملية اغتصاب جماعي عرفها التاريخ

في أكتوبر عام 1800 سيطرت فرنسا على منطقة لويزيانا بعد أن تنازلت عنها إسبانيا عقب اتفاقية سان إلديفانسو فأحيت فرنسا مشروع مستعمرتها في العالم الجديد تحت اسم فرنسا الجديدة. لكن لماذا باعها نابليون بونابرت دون العودة إلى البرلمان الفرنسي في أبريل عام 1803؟