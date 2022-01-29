جمع 200 مليون دولار ومات مفلساً.. هذه قصة بونزي الشهير!
برز اسمه عالميا بعد أن ظهرت بفضله طريقة الاحتيال الشهيرة المعروفة باسم سلسلة بونزي والملقبة أيضا بهرم بونزي ولعبة بونزي. إنه الرجل ذو الأصول الإيطالية تشارلز بونزي.
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المدينة التي انتحر 900 من أبنائها خوفاً من الاغتصاب
خلال الحرب العالمية الثانية وبسبب الأعمال الوحشية، اكتسب الجنود السوفيت سمعة سيئة سبقتهم أينما حلوا. ففي مطلع شهر مايو سنة 1945 أقدم المئات من أهالي مدينة دمين الألمانية على وضع حد لحياتهم تزامناً مع اقتراب القوات السوفيتية، مفضلين الموت على الإهانة والاغتصاب.
٤ دقائق منذ 1 أسبوع
جمع 200 مليون دولار ومات مفلساً.. هذه قصة بونزي الشهير!
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