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جمع 200 مليون دولار ومات مفلساً.. هذه قصة بونزي الشهير!

جمع 200 مليون دولار ومات مفلساً.. هذه قصة بونزي الشهير!

الحكاية

برز اسمه عالميا بعد أن ظهرت بفضله طريقة الاحتيال الشهيرة المعروفة باسم سلسلة بونزي والملقبة أيضا بهرم بونزي ولعبة بونزي. إنه الرجل ذو الأصول الإيطالية تشارلز بونزي.

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جمع 200 مليون دولار ومات مفلساً.. هذه قصة بونزي الشهير!

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