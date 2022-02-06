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أواخر الحرب العالمية.. قُتل في قصف بريطاني بالخطأ 8 آلاف شخص

أواخر الحرب العالمية.. قُتل في قصف بريطاني بالخطأ 8 آلاف شخص

الحكاية

عقب سقوط برلين عام 1945، وأمام التقدم السوفيتي، عمد عدد من الألمان ممن قطنوا ببروسيا الشرقية لركوب السفن أملا في عبور البلطيق وبلوغِ الدنمارك أو السويد. وبينما تمكّن البعض من تحقيق أهدافهم ببلوغِ بر الأمان، فقد عشرات الآلاف أرواحهم عقب قيام البوارجِ والغواصات والطائرات السوفيتية والبريطانية باستهدافهم في عرض البحر.

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أواخر الحرب العالمية.. قُتل في قصف بريطاني بالخطأ 8 آلاف شخص

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